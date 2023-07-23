Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terekam CCTV, Kawanan Pencuri Bermobil Gasak Kotak Amal Masjid di Tangerang

Irfan Maulana , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |01:15 WIB
Terekam CCTV, Kawanan Pencuri Bermobil Gasak Kotak Amal Masjid di Tangerang
Maling kotak amal (Foto: Tangkapan layar)
TANGERANG - Komplotan pencuri bermobil membawa kabur kotak amal Masjid Nuruul Falaah, Jalan Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Aksi mereka pun sempat terekam kamera pengawas atau CCTV masjid tersebut.

Dari rekaman CCTV yang didapat MNC Portal Indonesia, nampak mobil minibus berwarna putih mula berhenti di depan masjid. Lalu, dua orang turun dari mobil.

Mulanya, satu orang turun untuk mengambil kotak amal yang berada di depan Masjid. Kemudian diikuti pelaku lainnya yang membantu aksi pencurian tersebut.

Dua orang itu terlihat membopong dan memasukkan kotak amal tersebut ke bagasi mobil. Peristiwa itu berlangsung cepat, tak sampai tiga menit kotak amal raib dibawa kabur komplotan tersebut.

"Dari sana sampai di sini agak lama berbenti mobilnya kalau gak salah Sigra (Toyota Sigra), lalu turun satu orang, di depan ini kotak amal yang satunya turun lagi diangkat dimasukkan ke mobil belakang," ujar pengurus Masjid Taufik (68) di lokasi, Sabtu, (22/7/2023).

Taufik mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis 20 Juli 2023 pukul 02.15 WIB dini hari. Pengurus Masjid menyadari kotak amal tersebut hilang saat hendak Sholat Subuh.

"Ya kok gak ada ini (kotak amal) ke mana kotaknya. Pagi harinya, jam setengah 4, kebetulan yang sapu (marbot Masjid) itu nyari kirain disimpan. Ternyata diambil orang pas lihat CCTV," ucapnya.

Halaman:
1 2 3
      
