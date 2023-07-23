Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Bocah Tewas saat Rayakan Ulang Tahun Ceburkan Diri ke Kalimalang

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |06:30 WIB
Tragis! Bocah Tewas saat Rayakan Ulang Tahun Ceburkan Diri ke Kalimalang
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BEKASI - Seorang anak 11 tahun ditemukan tewas mengapung di aliran Sungai Kalimalang, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Korban dinyatakan tewas terbawa arus, setelah menceburkan diri usai rayakan hari ulang tahun.

Kasie Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul mengatakan, korban pertama kali ditemukan warga berinisial FB, Sabtu 22 Juli 2023 sekira pukul 09.20 WIB yang tengah melintas melihat ada sosok mayat yang mengapung di aliran sungai Kalimalang.

"Setelah itu dia (saksi) melaporkan kepada ketua RT setempat, dan RT setempat melaporkan ke Polsek Cikarang Selatan," kata Hotma dalam keterangannya, Minggu (23/7/2023).

Mendapatkan laporan itu, polisi datang ke tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jasad korban bersama petugas BPBD Kabupaten Bekasi, dan relawan. Setelah olah TKP ternyata korban berinisial MM (11) warga, Kampung Lame, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Kemudian, polisi langsung menghubungi pihak keluarganya.

"Berdasarkan keterangan keluarga korban. Sebelumnya Kamis (20/7/2023) pukul 17.00 WIB. Korban sedang merayakan ulang tahun yang ke 11 tahun," ucap Hotma.

Hotma menuturkan, saat itu korban merayakan hari ulang tahunya dengan cara menceburkan dirinya bersama teman-temannya di Sungai Kalimalang yang tak jauh dari rumahnya di Kampung Lame. Nahas, pada saat korban berenang tidak kembali timbul ke permukaan.

"Korban sempat diselamatkan oleh temannya EL (15), akan tetapi teman korban pun ikut tenggelam dan sudah ditemukan di Karawang, pada Jumat (21/7/2023) dalam keadaan meninggal dunia juga," ujar Hotma.

(Arief Setyadi )

      
