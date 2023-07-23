Penyebab Kebakaran RS Hermina Depok Masih Diselidiki

JAKARTA - Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Welman Naipospos Hutauruk mengungkapkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 60 personel dikerahkan untuk memadamkan api di lantai 5 Rumah Sakit Hermina Depok pada Sabtu 22 Juli 2023.

"12 unit kita kerahkan dari pos, UPT, dan Mako," ujar Welman, Minggu (23/7/2023) dini hari ketika dikonfirmasi awak media.

Welman mengungkapkan, baru mendapatkan laporan kebakaran sekitar pukul 22.05 WIB dan sudah mulai memadamkan kebakaran di lokasi sekitar pukul 22.15 WIB.

"Sekitar pukul 22.30 WIB api berhasil dipadamkan dan pukul 00.00 WIB seluruh personel dan unit kembali ke pos masing-masing," ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh pasien RS berhasil dievakuasi ke point assembbly (titik kumpul).

"Luas obyek yang terbakar adalah pantry (dapur) dengan ukuran 3x6 meter persegi. Penyebab kebakaran dari bagian pantry ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang," pungkasnya.

