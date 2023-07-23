Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Obat Nyamuk, Rumah Dua Lantai di Bogor Terbakar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |10:45 WIB
Gegara Obat Nyamuk, Rumah Dua Lantai di Bogor Terbakar
Illustrasi (foto: dok freepik)
BOGOR - Rumah warga yang berada di wilayah Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

"Objek yang terbakar kamar tidur di lantai 2," kata Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor, M. Ade Nugraha, Minggu (23/7/2023).

Adapin peristiwa itu dilaporkan sekira pukul 08.33 WIB pagi tadi. Tim pemadam kebakaran dan lainnya yang mendapat laporan tersebut langsung bergegas menuju lokasi kejadian untuk menjinakan api.

"Pengerahan 4 unit pemadam dari Kota Bogor dan 1 unit dari Kabupaten Bogor," jelasnya.

Tak lama, 10 menit kemudian api berhasil dipadamkan oleh petugas. Diduga, penyebab kebakaran karena obat nyamuk bakar yang merembet kasur dan pakaian sehingga api membesar.

"Kondisi sudah aman terkendali," pungkasnya.

(Awaludin)

      
