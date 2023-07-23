Lapak Barang Bekas di Jatinegara Terbakar, 16 Mobil Unit Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda lapak barang bekas yang berada di kawasan Jalan Dr. KRT Radjiman Widyoningrat, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari api yang menyambar saat ada pembakaran sampah.

Kebakaran terjadi pada Minggu (23/7/2023), pada pukul 06.30 WIB. Mengetahui adanya kebakaran, warga setempat langsung melaporkannya ke petugas pemadam kebakaran.

Dalam unggahan akun resmi Pemadam Kebakaran DKI Jakarta @humasjakfire api terlihat menyala dan membakar bangunan tersebut. Asap pun mengepul di sekitar kebakaran.

“Api diduga berasal dari pembakaran sampah di depan lapak yang ditinggal begitu saja,” tulis keterangan unggahan dikutip, Minggu (23/7/2023).