INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lapak Barang Bekas di Jatinegara Terbakar, 16 Mobil Unit Pemadam Dikerahkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |12:32 WIB
Lapak Barang Bekas di Jatinegara Terbakar, 16 Mobil Unit Pemadam Dikerahkan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda lapak barang bekas yang berada di kawasan Jalan Dr. KRT Radjiman Widyoningrat, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari api yang menyambar saat ada pembakaran sampah.

Kebakaran terjadi pada Minggu (23/7/2023), pada pukul 06.30 WIB. Mengetahui adanya kebakaran, warga setempat langsung melaporkannya ke petugas pemadam kebakaran.

Dalam unggahan akun resmi Pemadam Kebakaran DKI Jakarta @humasjakfire api terlihat menyala dan membakar bangunan tersebut. Asap pun mengepul di sekitar kebakaran.

“Api diduga berasal dari pembakaran sampah di depan lapak yang ditinggal begitu saja,” tulis keterangan unggahan dikutip, Minggu (23/7/2023).

