Orang Muda Ganjar Berdayakan UMKM di Jakbar yang Terdampak Akibat Pandemi

JAKARTA – Relawan Orang Muda Ganjar (OMG) merangkul pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar terus berkembang dan berinovasi dengan program-program pemberdayaan yang sangat bermanfaat.

Salah satunya dengan menggelar lomba memasak bagi warga dan pelaku UMKM katering di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Koordinator Wilayah (Korwil) OMG Abel Thoriq mengatakan pihaknya mengadakan lomba memasak katering UMKM karena sebagian masyarakat di daerah tersebut adalah pelaku UMKM katering yang terdampak pandemi Covid-19. Mereka ingin membangkitkan kembali gairah usaha di wilayah ini.

"Pada dasarnya, kampung ini dikenal warganya sebagai pelaku UMKM. Seperti kita tahu, Covid mematikan usaha mereka. Jadi, sekarang kami mencoba membangkitkan kembali," ujarnya, Minggu (23/7/2023).

Lomba ini kata dia diadakan sekaligus untuk menggerakkan ibu-ibu dan pelaku UMKM katering agar makin kreatif dan produktif sehingga produk makanan yang dihasilkan dapat dilirik konsumen besar.

"Tujuannya menstimulasi ibu-ibu dan pelaku UMKM di sini agar lebih aktif dan giat lagi dalam menjajakan produk UMKM-nya,"kata dia.

Sebanyak tujuh tim yang beranggota ibu-ibu dan penjual makanan ikut dalam lomba tersebut. Para peserta ini begitu bersemangat karena kreativitasnya dalam dunia kuliner terwadahi lewat program OMG itu.

"Ada tujuh tim yang ikut lomba masak. Antusiasmenya sangat luar biasa, ramai banget. Di sini, wilayahnya terbagi dalam blok-blok. Jadi, per blok, kami siapkan tim untuk ikut lomba masak. Penonton yang merupakan warga di sini pun antusias," ujarnya.

Abel berharap UMKM di wilayah ini makin eksis dan sukses setelah digelarnya lomba tersebut. Dengan demikian, muncul pengusaha baru yang tertarik menggeluti usaha kuliner.

"Harapannya, setelah diadakannya lomba masak kali ini, UMKM di sini makin eksis dan berkembang. Ke depan di kampung ini makin banyak pelaku UMKM katering sukses," jelasnya.

Abel menjelaskan pihaknya terinspirasi sosok Ganjar Pranowo dalam menggelar lomba memasak bagi UMKM katering di wilayah Cengkareng itu. Diketahui, Gubernur Jawa Tengah tersebut memiliki program Lapak Ganjar yang membantu pelaku UMKM dalam menghadapi krisis.

"Bapak Ganjar punya program Lapak Ganjar. Makanya itu, kami mencoba mengasah kreativitas masyarakat. Ke depan kami juga berencana membantu penjualan produk makanan mereka," ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga, OMG dan masyarakat setempat kompak mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029.