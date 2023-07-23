Tabrak Tiang MRT di Blok M, Pengendara Motor Tewas Mengenaskan

JAKARTA - Dua orang pengendara motor menabrak tiang MRT di Jalan Panglima Polim, Blok M, Jakarta Selatan pada Minggu (23/7/2023) dini hari. Akibatnya, satu orang mengalami kritis dan lainnya tewas di tempat.

Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Tribuana Roseno mengatakan, peristiwa itu terjadi pada pukul 03.00 WIB. Pengendara ini, melaju dari arah Utara menuju ke Selatan.

Dua pengendara motor tersebut, lanjut Tribuana, yakni pemuda berinisial YAS (24) yang berboncengan dengan NAA (19). Mereka, menabrak tiang MRT diduga karena kurang konsentrasi.

"Sesampainya di Stasiun MRT Blok M BCA kurang hati-hati dan konsentrasi hingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kanan dan menabrak tiang stasiun MRT Blok M BCA yang berada disisi kanan jalan," ujar Tribuana dalam keterangannya, Minggu (23/7/2023).