Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrak Tiang MRT di Blok M, Pengendara Motor Tewas Mengenaskan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |14:04 WIB
Tabrak Tiang MRT di Blok M, Pengendara Motor Tewas Mengenaskan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dua orang pengendara motor menabrak tiang MRT di Jalan Panglima Polim, Blok M, Jakarta Selatan pada Minggu (23/7/2023) dini hari. Akibatnya, satu orang mengalami kritis dan lainnya tewas di tempat.

Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Tribuana Roseno mengatakan, peristiwa itu terjadi pada pukul 03.00 WIB. Pengendara ini, melaju dari arah Utara menuju ke Selatan.

Dua pengendara motor tersebut, lanjut Tribuana, yakni pemuda berinisial YAS (24) yang berboncengan dengan NAA (19). Mereka, menabrak tiang MRT diduga karena kurang konsentrasi.

"Sesampainya di Stasiun MRT Blok M BCA kurang hati-hati dan konsentrasi hingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kanan dan menabrak tiang stasiun MRT Blok M BCA yang berada disisi kanan jalan," ujar Tribuana dalam keterangannya, Minggu (23/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement