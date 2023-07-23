Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Dua Preman Palak Pedagang Pasar hingga Cekcok, Polisi Turun Tangan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |14:38 WIB
Viral Dua Preman Palak Pedagang Pasar hingga Cekcok, Polisi Turun Tangan
JAKARTA - Dua orang pemuda kedapatan memalak seorang pedagang di kawasan Ciledug, Karang Tengah, Kota Tangerang. Aksi tersebut, viral usai diunggah Info_Ciledug dalam akun instagramnya.

Dalam video tersebut terlihat dua orang pemuda memalak hingga timbul cekcok dengan pedagang. Hal ini, dikarenakan pedagang tersebut enggan memberi uang iuran.

Di sisi lain, pedagang itu menolak meski terus dipaksa. Sebab, pedagang ini berdalih telah memberikan uang kepada RW secara langsung. Alhasil, dua pemuda itu mengancam akan melakukan pemukulan.

Menanggapi hal itu, Kapolsek Ciledug, AKP Diorisha Suryo mengatakan, pihaknya tak tinggal diam melihat kejadian tersebut. Bahkan, Ia tak segan mengamankan dua pemuda tersebut.

"Sedang di lidik anggota dan pelaku akan segera diamankan," ujar Diorisha saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (23/7/2023).

Halaman:
1 2
      
