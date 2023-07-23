Lagi Istirahat, Pengemudi Ojol Ditemukan Tewas di Kawasan Gor Pajajaran Bogor

BOGOR - Pengemudi ojek online berinisial K, ditemukan tewas di sekitar GOR Pajajaran, Kota Bogor. Jasadnya langung dibawa ke rumah sakit oleh polisi.

Menurut rekannya, Yusuf mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 12.30 WIB. Awalnya, K diketahui sedang membantu temannya berjualan es dekat dengan pintu masuk GOR Pajajaran, Kota Bogor.

"Dia lagi jualan es bantuin temennya," kata Yusuf kepada wartawan, Minggu (23/7/2023).

Selanjutnya, usai makan siang K beristirahat di dekat pos. Tiba-tiba, pria tersebut jatuh tersungkur dan sudah dalam kondisi meninggal dunia.