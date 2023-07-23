Miris, Wanita Paruh Baya di Koja Tinggal di Rumah yang Hampir Roboh

JAKARTA - Seorang wanita paruh baya di Koja, Jakarta Utara bernama Diah Kusuma Putri (45) sudah bertahun-tahun hidup sebatang kara, dan tinggal di sebuah rumah yang seluruh bangunannya sudah rusak dan juga hampir runtuh.

Berdasarkan pantauan wartawan, rumah yang ditempati wanita yang biasa di sapa Putri ini berada di Jalan Mayangsari 3, Wilayah RT 13 / RW 15 Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara nampak rusak berat tanpa atap bahkan tidak layak untuk di huni.

Di bagian halaman depan rumah, terdapat tumpukan material yang telah memenuhi pekarangan rumah. Selain batu, terdapat juga tumpukan sampah plastik yang diduga limbah rumah tangga berserakan hingga membuat rumah menjadi kumuh.

Selain tumpukan material yang berada di halaman rumah. Tampilan depan rumah juga tidak lepas dari adanya tumpukan debu yang telah lama menempel di bagian kaca tralis depan. Hal inipun membuat kesan rumah yang sangat jauh dari bersih.

Melihat wartawan hadir di perkarangannya, Putri mempersilahkan para awak media masuk. Saat didatangi, wanita paruhbaya ini tampak tidak terawat. Pakaian putri terlihat lusuh dengan aroma tidak sedap yang tercium menyengat.

Tak hanya kondisi bagian depan yang parah, kondisi bagian dalam rumah Putri juga nampak porak poranda seperti diterjang gempa bumi. Hampir seluruh atap atau genteng rumah jatuh hingga membuat ruang tamu bolong.

Di bagian lain, kamar tidur dan kamar mandi Putri juga terlihat tak beratap alias langsung terpapar sinar matahari. Bagian kamar tidur yang berada di bagian belakang rumah juga berisi sebuah kasur lusuh serta sofa tua.