Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Miris, Wanita Paruh Baya di Koja Tinggal di Rumah yang Hampir Roboh

Yohannes Tobing , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |18:07 WIB
Miris, Wanita Paruh Baya di Koja Tinggal di Rumah yang Hampir Roboh
Diah, wanita paruh baya tinggal sendirian (foto: MPI/Yohannes)
A
A
A

JAKARTA - Seorang wanita paruh baya di Koja, Jakarta Utara bernama Diah Kusuma Putri (45) sudah bertahun-tahun hidup sebatang kara, dan tinggal di sebuah rumah yang seluruh bangunannya sudah rusak dan juga hampir runtuh.

Berdasarkan pantauan wartawan, rumah yang ditempati wanita yang biasa di sapa Putri ini berada di Jalan Mayangsari 3, Wilayah RT 13 / RW 15 Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara nampak rusak berat tanpa atap bahkan tidak layak untuk di huni.

Di bagian halaman depan rumah, terdapat tumpukan material yang telah memenuhi pekarangan rumah. Selain batu, terdapat juga tumpukan sampah plastik yang diduga limbah rumah tangga berserakan hingga membuat rumah menjadi kumuh.

Selain tumpukan material yang berada di halaman rumah. Tampilan depan rumah juga tidak lepas dari adanya tumpukan debu yang telah lama menempel di bagian kaca tralis depan. Hal inipun membuat kesan rumah yang sangat jauh dari bersih.

Melihat wartawan hadir di perkarangannya, Putri mempersilahkan para awak media masuk. Saat didatangi, wanita paruhbaya ini tampak tidak terawat. Pakaian putri terlihat lusuh dengan aroma tidak sedap yang tercium menyengat.

Tak hanya kondisi bagian depan yang parah, kondisi bagian dalam rumah Putri juga nampak porak poranda seperti diterjang gempa bumi. Hampir seluruh atap atau genteng rumah jatuh hingga membuat ruang tamu bolong.

Di bagian lain, kamar tidur dan kamar mandi Putri juga terlihat tak beratap alias langsung terpapar sinar matahari. Bagian kamar tidur yang berada di bagian belakang rumah juga berisi sebuah kasur lusuh serta sofa tua.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/340/3158849/stunting-z1XD_large.jpg
Kunjungi Keluarga Berisiko Stunting, Menteri Wihaji Temukan Warga Makan Seadanya dan Menumpang Jamban Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150182/muhaimin_iskandar-z6jb_large.jpg
Jelang Penutupan Retret, Kepala Daerah Diminta Menanggulangi Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/608/3103610/kemendagri-3YUu_large.jpg
Angka Kemiskinan Turun di Sumut, Kemendagri Apresiasi Kinerja Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076085/bpip_gelar_diskusi_kedaulatan_ekonomi_di_kupang-xTPZ_large.jpg
Berantas Kemiskinan, Pemerintah Didorong Majukan Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/338/3074630/rumah_singgah-QvGR_large.jpg
Peduli Sesama, JKI-GKPR Sambangi Rumah Singgah di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/338/3035830/rumah-hadiawan-di-ciputat-akhirnya-layak-huni-setelah-8-tahun-rusak-NkmIRSNmXj.jpg
Rumah Hadiawan di Ciputat Akhirnya Layak Huni Setelah 8 Tahun Rusak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement