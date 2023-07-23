Kerap Mencuri, Mantan Karyawan TransJakarta Ditangkap Polisi

JAKARTA - Satuan Reskrim Polsek Tambora menangkap spesialis maling dengan modus memecahkan kaca mobil di kawasan Jakarta Barat. Pelaku merupakan eks karyawan PT Transjakarta bernama Arif Hidayat (40).

Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama mengatakan, pelaku yang merupakan duda dua anak ini, ditangkap pada hari Rabu, 19 Juli 2023, di wilayah Semanan, Jakarta Barat. Sedangkan rekannya, Nurman Julianto (30) masih dalam pengejaran.

Putra menuturkan, penangkapan ini dipicu oleh tiga kejadian pencurian beruntun di wilayah Tambora yang menargetkan mobil yang diparkir di jalan umum.

"Para pelaku menggunakan alat khusus pemecah kaca untuk merusak kaca mobil korban sebelum membawa kabur semua barang di dalam mobil. Dalam rentang Bulan Juni hingga Juli 2023, terjadi tiga kejadian pecah kaca berturut-turut di Tambora, dimana dua kejadian tidak dilaporkan secara resmi oleh korban," ujar Putra dalam keterangannya, Minggu (23/7/2023).

"Namun, pada kejadian terakhir, korban kehilangan Laptop dan Handphone, dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambora," sambungnya.