Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jualan Sabu, Satpam Sekolah di Cilandak Ditangkap saat Bertugas

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |19:23 WIB
Jualan Sabu, Satpam Sekolah di Cilandak Ditangkap saat Bertugas
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Sektor (Polsek) Cilandak menangkap satpam sekolah berinisial RR (29), lantaran diduga menjadi penjual sabu. Penangkapan tersebut berlokasi di halaman salah satu sekolah, pada Senin 17 Juli 2023.

"Bertempat di halaman Sekolah awal Wildan Internasional, seorang satpam sekolah ditangkap karena mengedarkan narkoba jenis sabu," kata Kapolsek Cilandak, Kompol Wahid Key melalui pesan singkatnya, Minggu (23/7/2023).

Wahid menjelaskan, saat penangkapan tersangka sempat melakukan mencoba melarikan diri, namun upaya tersebut gagal.

"Dari tangan tersangka diamankan, beberapa paket sabu siap edar," ujarnya.

Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui RR telah mengedarkan barang haram tersebut sejak satu tahun ke belakang dan menjual sabu tersebut ke sejumlah orang terdekatnya.

"Pelaku sudah hampir setahun melakukan aksinya dan menjual kepada para pemakai narkoba yang dikenal dekat, diantaranya rekan seprofesinya di sekolah tersebut," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962/penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927/narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900/narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581/narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181122/narkoba-ygb3_large.jpg
Onad Tidak Tersangka, Polisi Singgung Ruang Rehabilitasi di UU Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181045/viral-3Gfc_large.jpg
Polisi Tetapkan Pemasok Narkoba ke Onadio Leonardo sebagai Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement