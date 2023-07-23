Jualan Sabu, Satpam Sekolah di Cilandak Ditangkap saat Bertugas

JAKARTA - Kepolisian Sektor (Polsek) Cilandak menangkap satpam sekolah berinisial RR (29), lantaran diduga menjadi penjual sabu. Penangkapan tersebut berlokasi di halaman salah satu sekolah, pada Senin 17 Juli 2023.

"Bertempat di halaman Sekolah awal Wildan Internasional, seorang satpam sekolah ditangkap karena mengedarkan narkoba jenis sabu," kata Kapolsek Cilandak, Kompol Wahid Key melalui pesan singkatnya, Minggu (23/7/2023).

Wahid menjelaskan, saat penangkapan tersangka sempat melakukan mencoba melarikan diri, namun upaya tersebut gagal.

"Dari tangan tersangka diamankan, beberapa paket sabu siap edar," ujarnya.

Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui RR telah mengedarkan barang haram tersebut sejak satu tahun ke belakang dan menjual sabu tersebut ke sejumlah orang terdekatnya.

"Pelaku sudah hampir setahun melakukan aksinya dan menjual kepada para pemakai narkoba yang dikenal dekat, diantaranya rekan seprofesinya di sekolah tersebut," pungkasnya.

(Awaludin)