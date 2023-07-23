Lagi Meliput Keributan di Jalan, Wartawan Dipukul Puluhan OTK Hingga Babak Belur

JAKARTA - Aksi pengeroyokan wartawan kembali terjadi, kali ini di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Seorang wartawan televisi Indosiar Muhammad Sarip (22) dipukul belasan orang tak dikenal (OTK) pada Minggu (23/7/2023) sore.

Menurut Sarip, kejadian ini bermula pada saat dirinya tengah meliput keributan yang ada di Jalan Lodan Raya, Ancol Pademangan. Dirinya melihat ada keributan (pengeroyokan) yang dilakukan puluhan orang.

"Saya tadi lagi jalan dari Pos Wartawan, tiba-tiba saya lihat ada orang dipukul puluhan orang. Langsung cepat saya rekam itu kejadian, tiba-tiba ada banyak orang mukul saya dari belakang," Kata Sarip saat di temui.

Dari pemukulan yang dialaminya, Sarip kemudian berupaya melindungi diri termasuk kamera dan telepon seluler yang juga terkena imbas dari pemukulan tersebut. Melihat pemukulan tersebut, pria yang disapa Arip mengalami luka memar.

"Pas dipukul saya lagi pakai helm sampai rusak dan copot dari kepala, terus badan saya juga memar (lengan tangan dan akibat pemukulan ini. Helm yang saya pakai rusak," Ungkap Sarip.

Akibat pemukulan ini, Sarip langsung membuat laporan ke Polsek Pademangan. Dirinya berharap polisi dapat menangkap pelaku yang melakukan pemukulan terhadap dirinta dan dapat di proses secara hukum.

(Khafid Mardiyansyah)