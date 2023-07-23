Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Pria Cekcok, Satu Orang Tewas dengan Kondisi Pisau Tertancap di Kepala

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |19:41 WIB
Dua Pria Cekcok, Satu Orang Tewas dengan Kondisi Pisau Tertancap di Kepala
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BOGOR - Dua pria terlibat perkelahian dalam rumah kontrakan di wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor. Satu di antaranya tewas dalam kejadian ini.

Kapolsek Citeurep, Kompo Yufrialdi mengatakan, peristiwa itu berawal saat pelaku berinisial DI datang berkunjung ke rumah kontrakan tersebut sekira pukul 10.00 WIB pagi tadi. Di dalam kontrakan tersebut, sudah terdapat saksi F dan korban yang berinisial MS.

"Mereka berbincang-bincang di ruang tengah," kata Yufrialdi dalam keterangannya, Minggu (23/7/2023).

Sekira pukul 10.00 WIB, pelaku DI dan saksi F tidur di ruang tengah. Sedangkan, untuk korban MS diketahui tidur di ruangan depan kontrakan tersebut.

Namun, sekira pukul 13.00 WIB saksi F terbangun karena mendengar suara gaduh seperti orang sedang bertengkar. Terlihat, pelaku DI sudah berada di atas tubuh korban MS sembari melayangkan pukulan.

"Saksi F berusaha memisahkan tetapi DI justru mencekiknya dan membenturkan kepala saksi ke jendela. Saksi keluar meminta tolong warga," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
