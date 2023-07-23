Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Dikemudikan Wanita, Mobil Layanan Tol Kecelakaan di Matraman

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |21:59 WIB
Diduga Dikemudikan Wanita, Mobil Layanan Tol Kecelakaan di Matraman
Mobil layanan tol kecelakaan di Matraman, Jakarta (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Mobil milik petugas layanan jalan tol dikabarkan mengalami kecelakaan di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Kecelakaan terjadi pada Minggu (23/7/2023) malam.

Diduga kendaraan layanan jalan tol itu bukan dikendarai petugas jalan tol. Namun, dikendarai seorang wanita yang belum diketahui identitasnya.

Dari gambar yang diterima MNC Portal Indonesia, mobil yang kecelakaan ialah berjenis Toyota Hilux dengan pelat nomor polisi B-9764-FBA. Bagian kaca depan mobil terdapat tulisan Layanan Jalan Tol dan terdapat stiker bertuliskan KKDM Tol Becakayu pada bagian pintu mobil.

Slamet, salah seorang warga mengatakan, peristiwa itu terjadi pada pukul 18.15 WIB. Saat itu, mobil jalan tol itu sempat menabrak kendaraan milik warga sipil lainnya.

“Dia sempat lari, nabrak mobil juga baru terakhir menabrak trotoar,” kata Slamet kepada wartawan, Minggu.

Setelah menabrak trotoar, seorang wanita terlihat keluar dari pintu pengemudi mobil. Saat itu, dikatakan Slamet wanita tersebut meminta pertolongan.

“Teriak minta tolong, naik ke atas mobil patroli itu,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504/kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement