Diduga Dikemudikan Wanita, Mobil Layanan Tol Kecelakaan di Matraman

JAKARTA - Mobil milik petugas layanan jalan tol dikabarkan mengalami kecelakaan di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Kecelakaan terjadi pada Minggu (23/7/2023) malam.

Diduga kendaraan layanan jalan tol itu bukan dikendarai petugas jalan tol. Namun, dikendarai seorang wanita yang belum diketahui identitasnya.

Dari gambar yang diterima MNC Portal Indonesia, mobil yang kecelakaan ialah berjenis Toyota Hilux dengan pelat nomor polisi B-9764-FBA. Bagian kaca depan mobil terdapat tulisan Layanan Jalan Tol dan terdapat stiker bertuliskan KKDM Tol Becakayu pada bagian pintu mobil.

Slamet, salah seorang warga mengatakan, peristiwa itu terjadi pada pukul 18.15 WIB. Saat itu, mobil jalan tol itu sempat menabrak kendaraan milik warga sipil lainnya.

“Dia sempat lari, nabrak mobil juga baru terakhir menabrak trotoar,” kata Slamet kepada wartawan, Minggu.

Setelah menabrak trotoar, seorang wanita terlihat keluar dari pintu pengemudi mobil. Saat itu, dikatakan Slamet wanita tersebut meminta pertolongan.

“Teriak minta tolong, naik ke atas mobil patroli itu,” ungkapnya.