Bonge Cs Kembali Ramaikan CFW Sudirman, Relawan Ganjar Siap Berikan Wadah

JAKARTA - Kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat kembali diramaikan aksi peragaan busana atau 'Citayam Fashion Week' (CFW). Area tersebut dipenuhi para konten kreator yang pernah viral saat fenomena CFW merebak, seperti Bonge cs, Dilan Bekasi, hingga para model remaja.

"Kangen aja gitu, mau ngeliat (perbandingan) situasi Sudirman yang sekarang sama yang dulu. Bedanya kalau dulu kan ramai setiap hari, kalau sekarang sabtu minggu baru ramai," kata Bonge, Minggu (23/7/2023).

Remaja yang kerap diajak kolaborasi oleh artis dan banyak konten kreator ini mengaku siap meramaikan kembali CFW. Dia telah menyiapkan berbagai busana untuk penampilan catwalk-nya di atas zebra cross.

Dia juga berpesan kepada rekan-rekannya agar tetap menjaga kebersihan saat berkumpul dan membuat konten di kawasan Sudirman.

"Insyaallah saya akan semangat lagi buat konten. Konten apa saja yang penting masuk, yang penting kita mengajarkan untuk orang-orang di Sudirman ini buat tidak buang sampah sembarangan," kata Bonge.

Hal senada juga disampaikan Ale, satu remaja pencetus diadakannya CFW dulu. Pria yang biasa tampil nyentrik dengan busana bak model profesional tersebut, mengaku kangen berkumpul di CFW.

"Berasa deja vu, dulu sering banget ngonten di sini dan akhirnya kembali lagi ke sini. Makin semangat (bikin konten), makin semangat berkreasi lagi," cerita Ale.

Dia pun mengajak kembali masyarakat dan remaja yang dulu sering menghabiskan waktu di kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas untuk menyaksikan CFW.

"Untuk teman-teman yang mau datang ke sini, sekadar bikin konten atau nongkrong-nongkrong saja, di sarankan untuk ke sini lagi. Untuk lebih mengasah kreativitas kita, biar kita merangkul orang-orang yang dulu pernah sejalan sama kita," ajak Ale.