Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bonge Cs Kembali Ramaikan CFW Sudirman, Relawan Ganjar Siap Berikan Wadah

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |22:36 WIB
Bonge Cs Kembali Ramaikan CFW Sudirman, Relawan Ganjar Siap Berikan Wadah
Bonge (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat kembali diramaikan aksi peragaan busana atau 'Citayam Fashion Week' (CFW). Area tersebut dipenuhi para konten kreator yang pernah viral saat fenomena CFW merebak, seperti Bonge cs, Dilan Bekasi, hingga para model remaja.

"Kangen aja gitu, mau ngeliat (perbandingan) situasi Sudirman yang sekarang sama yang dulu. Bedanya kalau dulu kan ramai setiap hari, kalau sekarang sabtu minggu baru ramai," kata Bonge, Minggu (23/7/2023).

Remaja yang kerap diajak kolaborasi oleh artis dan banyak konten kreator ini mengaku siap meramaikan kembali CFW. Dia telah menyiapkan berbagai busana untuk penampilan catwalk-nya di atas zebra cross.

Dia juga berpesan kepada rekan-rekannya agar tetap menjaga kebersihan saat berkumpul dan membuat konten di kawasan Sudirman.

"Insyaallah saya akan semangat lagi buat konten. Konten apa saja yang penting masuk, yang penting kita mengajarkan untuk orang-orang di Sudirman ini buat tidak buang sampah sembarangan," kata Bonge.

Hal senada juga disampaikan Ale, satu remaja pencetus diadakannya CFW dulu. Pria yang biasa tampil nyentrik dengan busana bak model profesional tersebut, mengaku kangen berkumpul di CFW.

"Berasa deja vu, dulu sering banget ngonten di sini dan akhirnya kembali lagi ke sini. Makin semangat (bikin konten), makin semangat berkreasi lagi," cerita Ale.

Dia pun mengajak kembali masyarakat dan remaja yang dulu sering menghabiskan waktu di kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas untuk menyaksikan CFW.

"Untuk teman-teman yang mau datang ke sini, sekadar bikin konten atau nongkrong-nongkrong saja, di sarankan untuk ke sini lagi. Untuk lebih mengasah kreativitas kita, biar kita merangkul orang-orang yang dulu pernah sejalan sama kita," ajak Ale.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement