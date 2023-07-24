WNI Marak Pindah Kewarganegaraan Singapura, Susaningtyas NH Kertopati Sebut Faktor Pemicunya

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati merespons fenomena banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan naturalisasi menjadi warga negara Singapura.

Menurutnya, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

"Selain Singapura juga dinilai serba efisien dan tertib, dari segi sektor kesehatan dianggap sangat baik. Transportasi publik mudah hingga lingkungan yang terjaga, juga gaji disana lebih tinggi," kata perempuan yang akrab disapa Nuning itu kepada wartawan, Minggu (23/7/2023).

Menurut Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jawa Tengah VI (Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Magelang) itu, semua variabel tersebut dinilai merupakan pilihan bagi WNI yang pindah Warga Negara Singapura.

Meski demikian, lanjut Nuning, ada hal mendasar yang disayangkan.

Pertama, semakin menipisnya jiwa nasionalisme dan rasa cinta Tanah Air di kalangan generasi milenial hingga generasi Z.

"Ini semua karena kurangnya pendidikan yang diterapkan orang tua dalam keluarga terkait bela negara," ujar Nuning yang juga merupakan pengamat Militer dan Intelijen itu.