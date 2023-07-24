Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,7 Guncang Pacitan Bikin Orang Panik Berhamburan, Ini Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |05:55 WIB
Gempa M5,7 Guncang Pacitan Bikin Orang Panik Berhamburan, Ini Analisis BMKG
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis terkait gempa dengan kekuatan M5,7 yang berpusat di selatan Jawa atau Pacitan, Jawa Timur, Minggu 23 Juli 2023 pukul 19.33.25 WIB. Gempa tersebut sempat membuat warga panik berhamburan.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,5. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 8,89° LS ; 111,00° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 79 Km arah Barat Daya Kota Pacitan, Jawa Timur pada kedalaman 42 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan resminya, dikutip Senin (24/7/2023).

Daryono mengatakan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme geser naik (oblique thrust).

Gempa bumi ini dirasakan di Kota Ponorogo dengan skala intensitas IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah), daerah Bantul, Pacitan, Purworejo, Blitar dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Pacitan gempa
