HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Dampak Siklon Tropis Doksuri Picu Gelombang Tinggi di Perairan Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |07:00 WIB
Waspada! Dampak Siklon Tropis Doksuri Picu Gelombang Tinggi di Perairan Indonesia
Ilustrasi gelombang tinggi (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Tropical Cyclone Warning Centre (TCWC) Jakarta melaporkan Siklon Tropis Doksuri yang terpantau berada di perairan Samudra Pasifik timur Filipina.

Siklon Tropis Doksuri ini akan membawa dampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia yakni berupa gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan. Saat ini, Siklon Tropis Doksuri terpantau berada di sekitar 15.0 derajat Lintang Utara dan 127.8 derajat Bujur Timur, atau sekitar 1320 km sebelah utara timur laut Tahuna.

“Kecepatan Siklon Tropis Doksuri bergerak dengan kecepatan angin maksimum 60 knots dan tekanan udara minimum 980 mb bergerak ke arah barat,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, Senin (24/7/2023).

Sementara itu, BMKG mengatakan diperkirakan dalam 24 jam kedepan intensitas Siklon Tropis Doksuri akan meningkat dan bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia.

BMKG mengimbau agar waspada terhadap potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia dalam 24 jam ke depan, di antaranya:

Gelombang laut dengan tinggi 1.25 hingga 2.5 meter:

- Laut Maluku

- Perairan Kepulauan Sangihe

- Perairan Bitung – Kepulauan Sitaro

- Perairan Selatan Sulawesi Utara

