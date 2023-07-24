Kisah Keluarga Raja Sunda Terima Pinangan Hayam Wuruk Penguasa Majapahit

HAYAM Wuruk, Raja Majapahit dibuat jatuh cinta dengan putri Raja Sunda. Hal ini membuat Hayam Wuruk menyampaikan maksud untuk mempersunting Dyah Pitaloka Citraresmi yang dianggapnya sangat cantik.

Apalagi kala itu sebelum menemukan sosok Citraresmi, Hayam Wuruk sudah beberapa kali dikenalkan dan dicomblangkan dengan beberapa putri raja di bawah wilayah kekuasaan Majapahit. Namun, para putri itu tampaknya tak ada yang menarik hati Hayam Wuruk.

Hayam Wuruk pun memutuskan untuk meminta Maharaja Linggabuana Wisesa, sang ayah sekaligus raja Sunda untuk mau anaknya dipersunting. Saat itu, posisi Kerajaan Majapahit dan Sunda memang tidak memiliki hubungan istimewa apapun.

Kerajaan Sunda menjadi salah satu wilayah yang belum berhasil ditaklukkan oleh Majapahit dengan gagasan Sumpah Palapa, yang digaungkan oleh Mahapatih Gajah Mada. Raja Sunda dan keluarganya pun tak berpikir panjang mengenai kemungkinan adanya peperangan dan usaha Majapahit untuk menguasai Sunda melalui perkawinan keduanya.

Restu keluarga Dyah Pitaloka Citraresmi terhadap tujuan Hayam Wuruk mempersunting dikarenakan Kerajaan Majapahit dan Sunda masih merupakan saudara, sebagaimana dikutip dari "Hitam Putih Mahapatih Gajah Mada". Konon Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit masih memiliki darah Sunda.

Hal ini juga didasarkan dari Kakawin Pararaton, dimana Raden Wijaya atau yang juga disebut Dyah Wijaya, merupakan putra Mahisa Campaka Narasingha Murti Ratu Anggabaya dari Singhasari. Adapun menurut Naskah Wangsakerta pada Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara, Raden Wijaya merupakan putra pasangan Rakryan Jayadarma, putra Prabu Dharmasiksa dari Kerajaan Galuh dan Dyah Lembu Tal, putri Mahisa Campaka dari Singhasari). Karenanya, Raden Wijaya merupakan paduan darah Sunda dan Jawa.