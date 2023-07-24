KPK Beri Pesan Antikorupsi ke Menteri Agama dan Jajarannya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberikan pesan-pesan penguatan antikorupsi kepada penyelenggara negara. Kali ini, giliran Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan jajaran Kementerian Agama (Kemenag) yang bakal diberikan wejangan antikorupsi.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati menginformasikan bahwa Menag Yaqut Cholil Qoumas dan jajarannya akan hadir memenuhi undangan pembekalan penguatan antikorupsi, hari ini.

Wejangan tersebut akan disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Wamenag Saiful Rahmat Dasuki, Sekretaris Jenderal H. Nizar, dan jajaran eselon satu lainnya meliputi tujuh Direktur Jenderal, dua Kepala Badan dan Inspektur Jenderal beserta pasangan masing-masing dijadwalkan hadir secara langsung," kata Ipi melalui pesan singkatnya, Senin (24/7/2023).

Rencananya, kata Ipi, para jajaran Kemenag akan mendapatkan pembekalan antikorupsi secar langsung dari Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.

"Pembekalan antikorupsi akan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bersama jajaran pada Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK," jelasnya.

Ipi menjelaskan, Kemenag dan KPK telah bekerja sama dalam sejumlah program pencegahan korupsi dan kajian yang dilakukan KPK. Salah satunya, kajian berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. KPK menemukan sejumlah titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola oleh Kemenag.

"Saat itu KPK juga memberikan 48 rekomendasi yang harus dibenahi oleh Kemenag agar tidak terjadi korupsi dalam penyelenggaraan haji," sambung Ipi.