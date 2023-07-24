Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jateng Hattrick Jadi Provinsi Layak Anak di Bawah Kepemimpinan Ganjar

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |08:58 WIB
Jateng <i>Hattrick</i> Jadi Provinsi Layak Anak di Bawah Kepemimpinan Ganjar
Jateng hattrik jadi provinsi layak anak di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo (Foto : Istimewa)
SEMARANG - Jawa Tengah (Jateng) mencetak hattrick sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Capaian itu menjadi yang ketiga kalinya di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo.

Penganugerahan yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini pertama diterima Jawa Tengah tahun 2021. Kemudian kedua kalinya diberikan bertepatan dengan Hari Anak Nasional tahun 2022.

Ganjar mengatakan, capaian Provila tiga kali berturut-turut tersebut merupakan hasil komitmen Jateng dalam mengupayakan Kota Layak Anak di 35 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah.

“Ini sebenarnya bagian achievement kita untuk selalu bisa memberikan koreksi sehingga Kota Layak Anak betul-betul bisa terwujud,” kata Ganjar dalam keterangannya yang diterima, Senin (24/7/2023) .

Ganjar juga mengapresiasi kabupaten dan kota yang telah bersama-sama antusias, serta berkomitmen penuh untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Upaya Ganjar dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap anak dilakukan dengan melibatkan anak untuk menyuarakan aspirasi dalam setiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam Musrenbang di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, Ganjar meminta forum anak dan pelajar untuk menyampaikan kebutuhannya, agar pemerintah bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

“Kita harus bisa menunjukkan agar kota layak anak ini betul-betul bisa dirasakan oleh anak-anak. Ya, saya hidup di kota ini merasa nyaman, merasa aman dan enak dengan segala akses yang menjadi haknya dia,” tutur Ganjar.

