HOME NEWS NASIONAL

Arilangga Hartarto Tiba di Kejagung: Selamat Pagi!

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |09:08 WIB
Arilangga Hartarto Tiba di Kejagung: Selamat Pagi!
Menko Airlangga tiba di Kejangung (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perekonomian RI Airlangga Hartato memenuhi pemanggilan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung).

Setibanya di Gedung Kejagung, Airlangga irit bicara saat ditanya terkait penggilan tersebut.

Airlangga hanya melambaikan tangan kepada awak media dan mengacungkan jempol. Setelah itu, Airlangga langsung memasuki Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

"Selamat pagi," ujar Airlangga.

Pantauan MNC Portal di Kejagung, Senin (24/7/2023), Airlangga tiba sekitar pukul 08.40 WIB. Airlangga akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.

Airlangga tiba mengenakan pakaian batik dan didamping sejumlah orang. Dirinya pun diantar mengenakan mobil berwarna hitam.

Halaman:
1 2
      
