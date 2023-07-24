Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tegaskan Kritik Masyarakat Jadi Evaluasi Beri Layanan Terbaik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |10:26 WIB
Kapolri Tegaskan Kritik Masyarakat Jadi Evaluasi Beri Layanan Terbaik
Kapolri Listyo Sigit Prabowo (Foto : Humas Polri)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara Grand Final Stand Up Comedy dan Festival Musik, yang masih terkait dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara.

Kegiatan itu diselenggarakan di Kemang Village Mall, Jakarta Selatan, Minggu 23 Juli 2023, malam.

"Pertama, tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan kali ini," kata Sigit.

Sigit mengungkapkan, Stand Up Comedy dan Festival Musik, dijadikan wadah untuk masyarakat dapat menyampaikan atau menyalurkan aspirasi, saran hingga kritiknya terhadap institusi Polri.

"Jadi ini bagian dari kegiatan yang terus kita lakukan untuk menerima masukan, menerima kritikan dari masyarakat tentang Polri," ujar Sigit.

Menurut Sigit, aspirasi, saran hingga kritik tersebut akan dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan serta evaluasi,demi menciptakan sosok aparat kepolisian yang diharapkan dan dicintai oleh masyarakat.

"Karena memang yang bisa merasakan apa yang sudah dilakukan Polri adalah masyarakat, tentunya kritik dan masukan apalagi dengan cara yang mendidik, ini akan menjadi bahan perbaikan buat kami untuk melakukan evaluasi-evaluasi terhadap hal-hal yang selama ini masih dirasakan kurang. Tentunya harus kita perbaiki," ucap Sigit.

