Daftar Tempat Naga di Indonesia, Cek Lokasinya

JAKARTA-Beberapa daftar tempat naga di Indonesia menarik untuk diulas. Pembahasan ini meliputi asal mula naga pernah menjadi budaya serta mitos di Indonesia.

Pasalnya, ada cerita mengenai keberadaan naga di beberapa lokasi geografis Indonesia. Dalam budaya Indonesia, naga dikisahkan sebagai hewan mitologi zaman kuno.

BACA JUGA: Kisah Siluman Naga Sebesar 2 Pohon Kelapa Muncul saat Pengambilan Keris

Dilansir dari berbagai sumberberikut daftar tempat naga di Indonesia berserta sejarahnya:

1. Pulau Komodo

Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau ini menjadi terkenal karena menjadi habitat alami bagi kadal raksasa, yang dikenal dengan nama "komodo" (Varanus komodoensis).

Hewan ikonik asli Indonesia ini sering dikait-kaitkan dengan jelmaan naga. Kadal purba ini memiliki panjang tubuh mencapai 10 kaki dan bisa mengkonsumsi makanan sekitar 80% dari bobot tubuhnya.

Pulau Komodo dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tahun 1980 dan juga menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1991. Langkah-langkah konservasi diambil untuk melindungi kadal komodo dan keanekaragaman hayati lainnya di wilayah ini.