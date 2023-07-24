Advertisement
NASIONAL

Apakah Naga Itu Nyata? Ini Penjelasannya

Cita Zenitha , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |16:25 WIB
JAKARTA- Apakah naga itu nyata? Ini penjelasannya yang tidak banyak orang tahu. Mahluk mitologi ini telah muncul dalam berbagai legenda di seluruh dunia, dari Asia Timur, Eropa, dan Amerika.

Mereka digambarkan sebagai binatang buas menakutkan dengan kulit tebal, bersisi, dan menyemburkan api. Terkadang naga dicirikan sebagai monster ganas, tetapi pada mitologi lainnya hewan ini terkenal sebagai pemandu yang bijak.

Mempertimbangkan banyak hal yang menggambarkan naga, banyak orang bertanya apakah naga itu nyata? Ini penjelasannya.

Melansir The Cold Wire, naga itu ternyata tidak nyata dan hanya mitos. Belum ada bukti empiris kuat untuk mendukung klaim keberadaan naga dalam bentuk makhluk sebenarnya. Kemungkinan besar fosil naga yang ditemukan berasal dari tumbukan tulang dinosaurus.

Sebab pada zaman kuno, ahli paleontologi amatir menemukan tulang dinosaurus. Mereka mempercayai tulang itu berasal hewan mengerikan, salah satunya naga. Kenyataannya tulang itu miliki dinosaurus berjenis T-rex.

