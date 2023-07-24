Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ritual Unik Pengantaran Jenazah Suku Asmat Papua yang Bikin Bulu Kuduk Merinding

Cita Zenitha , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |19:30 WIB
Ritual Unik Pengantaran Jenazah Suku Asmat Papua yang Bikin Bulu Kuduk Merinding
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- Ada ritual unik pengantaran jenazah Suku Asmat Papua yang bikin bulu kuduk merinding. Pasalnya cerita ini bagian budaya serta kehidupan mereka di wilayah pedalaman Papua.

Seperti diketahui, suku asmat adalah pedalaman Sulawesi Selatan. Dalam tradisi mereka, pengantaran jenazah memiliki makna spiritual mendalam. Bukan hanya sebagai aset budaya tetapi juga sebagai bentuk perhormatan kepada leluhurnya.

Lantas bagaimana ritual unik pengantaran jenazah Suku Asmat Papua yang bikin bulu kuduk merinding? Berikut penjelasannya.

Suku Asmat tidak mengenal kematian sebagai bentuk alamiah manusia. Mereka beranggapan kematian manusia penyebabnya karena gangguan dari roh jahat. Berbeda dengan kematian manusia akibat pembunuhan.

Halaman:
1 2 3
      
