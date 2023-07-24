Korupsi SMAN 19 Palembang, Partai Perindo: Usut Tuntas untuk Reformasi Pendidikan Nasional

JAKARTA - Mantan kepala sekolah dan ketua komite SMA Negeri 19 Palembang berkomplot melakukan korupsi dana komite dan pembangunan Tahun Anggaran (TA) 2021-2022. Akibatnya, SMAN 19 Palembang harus menanggung utang Rp655 juta. Uang komite yang digunakan dan dikorupsi merupakan hasil dari pembayaran yang dilakukan sebanyak 1.455 siswa.

Terkait hal ini, Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, Ike Julies Tiati menilai, korupsi di lingkungan sekolah merupakan tindakan yang miris dan memalukan. Hal itu, kata Ike, tidak sejalan dengan amanat konstitusi.

Terlebih, konstitusi Indonesia di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, negara bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Namun, tujuan tersebut semakin sulit terwujud akibat perilaku korupsi yang dilakukan oleh oknum para pejabat hingga tenaga pendidik atau guru," kata Ike dalam keterangannya, Senin (24/7/2023).

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sepanjang 2022 ditemukan 93 kasus korupsi di lingkungan sekolah. Jumlah ini melonjak sangat tinggi dibandingkan tahun 2021 yakni sebanyak 44 kasus.

Sebagai partai politik yang memiliki sensitivitas dalam isu sosial, perempuan dan anak, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Partai Perindo.

Pertama, Partai Perindo meminta penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan mantan kepala sekolah di Palembang tersebut.

Pelaku harus mendapat hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Hukuman berat terhadap pelaku agar memberikan efek jera. Akibatnya, siswa-siswi sekolah tersebut tidak bisa mengikuti berbagai kegiatan akibat tidak ada anggaran," kata ke yang juga mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu.

Kedua, Partai Perindo mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional. Pasalnya, Ike memandang, berbagai permasalahan di dunia pendidikan kita sudah sangat banyak dan mengakar.

Seperti misalnya, kualitas siswa yang masih rendah dan tidak merata, tenaga pendidik yang tidak profesional, biaya pendidikan mahal, dan masih banyak pungli hingga budaya korupsi yang sudah mengakar.