HOME NEWS NASIONAL

Mitos-Mitos Ular Raksasa di Dunia yang Sangat Mengerikan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |20:47 WIB
Mitos-Mitos Ular Raksasa di Dunia yang Sangat Mengerikan
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- Daftar mitos ular raksasa di dunia yang sangat mengerikan menarik untuk diulas. Ada berbagai mitos yang dipercayai manusia bahwa hewan reptil ini memiliki kemampuan mengerikan sehingga banyak ditakuti.

Salah satunya ular dengan ukuran besar ini ternyata memiliki beragam mitos yang banyak dipercayai lantaran adanya adat atau budaya pada zaman dahulu.

Berikut daftar mitos ular raksasa di dunia yang sangat mengerikan:

1. Anaconda

Ada beragam mitos mengenai anaconda yang legendaris. Ular ini merupakan predator penguasa Sungai Amazon dan bisa memangsa hewan buas lain bahkan manusia sekalipun.

Adapun dalam mitos Anaconda disebut ular raksasa yang hidup dalam air serta panjangnya bisa mencapai sekitar lima puluh mete memiliki kekuatan besar dan bisa merobohkan pohon. Namun tentunya keberadaan Anaconda sendiri saja belum diketahui mengenai ukurannya.

Halaman:
1 2
      
