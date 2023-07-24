Viral Bayi Dicekoki Obat Anti Mabuk demi Nonton di Bioskop, Ike Suharjo Pesan 3 Hal Ini ke Mama Muda

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, Ike Julies Tiati, menyoroti perilaku orang tua yang memberikan obat anti mabuk ke bayinya yang berusia 2 bulan yang viral di media sosial. Cerita ini viral di Twitter melalui unggahan akun @JennyJusuf.

Menurut Ike, walaupun cerita tersebut masih perlu penyelidikan lebih lanjut, tapi masyarakat Indonesia perlu menjadikan kisah ini sebagai peringatan. Sebagai orang tua, sudah seharusnya mereka memastikan anaknya mendapatkan asupan makanan dan nutrisi yang baik.

"Para orang tua harus memastikan anaknya mengonsumsi makanan/minuman yang sehat dan aman. Ini menjadi penting karena akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak kedepannya," kata Ike dalam keterangannya, Senin (24/7/2023).

"Orang tua juga harus bijak dalam berperilaku. Jangan sampai perilaku orang tua justru dapat membahayakan tumbuh kembang anak atau bahkan nyawa anaknya," tambah Ike yang juga mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu.

Sebagai partai politik yang memiliki sensitivitas dalam isu sosial, perempuan dan anak, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Partai Perindo.

Pertama, Partai Perindo mengimbau seluruh orang tua untuk selalu memastikan asupan makanan, minuman hingga obat-obatan pada anak. Itu karena hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.

"Seperti yang terjadi pada seorang ibu yang memberikan obat Antimo kepada anak berusia 2 bulan. Jika diberikan terus-menerus, akan memberikan efek samping pada anak. Karena, obat Antimo hanya boleh diberikan kepada anak berusia minimal 8 tahun," kata Ike -- yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2 (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu.