Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Bayi Dicekoki Obat Anti Mabuk demi Nonton di Bioskop, Ike Suharjo Pesan 3 Hal Ini ke Mama Muda

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |13:54 WIB
Viral Bayi Dicekoki Obat Anti Mabuk demi Nonton di Bioskop, Ike Suharjo Pesan 3 Hal Ini ke Mama Muda
Juru Bicara Partai Perindo Ike Julies Tiati. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, Ike Julies Tiati, menyoroti perilaku orang tua yang memberikan obat anti mabuk ke bayinya yang berusia 2 bulan yang viral di media sosial. Cerita ini viral di Twitter melalui unggahan akun @JennyJusuf.

Menurut Ike, walaupun cerita tersebut masih perlu penyelidikan lebih lanjut, tapi masyarakat Indonesia perlu menjadikan kisah ini sebagai peringatan. Sebagai orang tua, sudah seharusnya mereka memastikan anaknya mendapatkan asupan makanan dan nutrisi yang baik.

"Para orang tua harus memastikan anaknya mengonsumsi makanan/minuman yang sehat dan aman. Ini menjadi penting karena akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak kedepannya," kata Ike dalam keterangannya, Senin (24/7/2023).

"Orang tua juga harus bijak dalam berperilaku. Jangan sampai perilaku orang tua justru dapat membahayakan tumbuh kembang anak atau bahkan nyawa anaknya," tambah Ike yang juga mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu.

Sebagai partai politik yang memiliki sensitivitas dalam isu sosial, perempuan dan anak, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Partai Perindo.

Pertama, Partai Perindo mengimbau seluruh orang tua untuk selalu memastikan asupan makanan, minuman hingga obat-obatan pada anak. Itu karena hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.

"Seperti yang terjadi pada seorang ibu yang memberikan obat Antimo kepada anak berusia 2 bulan. Jika diberikan terus-menerus, akan memberikan efek samping pada anak. Karena, obat Antimo hanya boleh diberikan kepada anak berusia minimal 8 tahun," kata Ike -- yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2 (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement