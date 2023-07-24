Putra Try Sutrisno Mayjen Kunto Dimutasi Jadi Wadankodiklatad, Kariernya Turun Atau Melesat?





JAKARTA – Putra Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Mayjen Kunto Arief Wibowo dimutasi dari Pangdam Siliwangi menjadi Wakil Komandan Komando Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Wadankodiklatad).

Jenderal bintang dua ini menjadi satu dari 96 Pewira tinggi (Pati) TNI yang dimutasi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, beberapa waktu lalu.

Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, mutasi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo merupakan hal yang biasa.

"Mutasi Jenderal Kunto itu normal saja ya. Apalagi beliau juga sudah sekitar 1,5 tahun menjabat sebagai Pangdam. Jadi saya tidak melihat sesuatu yang kontraproduktif dalam mutasi itu," katanya saat dihubungi MNC Portal, Senin (24/7/2023).

Mutasi ini kata Fahmi dapat memperkuat dan memperkaya pengalaman jabatan, baik sebagai staf atau pembantu maupun sebagai pimpinan, juga pengalaman penugasannya.

"Dari rekam jejaknya, beliau (Mayjen Kunto) tercatat pernah memimpin pasukan, satuan teritorial, juga lembaga pendidikan," ujarnya.