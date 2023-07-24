Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Putra Try Sutrisno Mayjen Kunto Dimutasi Jadi Wadankodiklatad, Kariernya Turun Atau Melesat?

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |14:33 WIB
Putra Try Sutrisno Mayjen Kunto Dimutasi Jadi Wadankodiklatad, Kariernya Turun Atau Melesat?
Mayjen Kunto Arief Wibowo/@kodamsiliwangi
A
A
A


JAKARTA – Putra Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Mayjen Kunto Arief Wibowo dimutasi dari Pangdam Siliwangi menjadi Wakil Komandan Komando Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Wadankodiklatad).

Jenderal bintang dua ini menjadi satu dari 96 Pewira tinggi (Pati) TNI yang dimutasi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, beberapa waktu lalu.

Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, mutasi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo merupakan hal yang biasa.

"Mutasi Jenderal Kunto itu normal saja ya. Apalagi beliau juga sudah sekitar 1,5 tahun menjabat sebagai Pangdam. Jadi saya tidak melihat sesuatu yang kontraproduktif dalam mutasi itu," katanya saat dihubungi MNC Portal, Senin (24/7/2023).

Mutasi ini kata Fahmi dapat memperkuat dan memperkaya pengalaman jabatan, baik sebagai staf atau pembantu maupun sebagai pimpinan, juga pengalaman penugasannya.

"Dari rekam jejaknya, beliau (Mayjen Kunto) tercatat pernah memimpin pasukan, satuan teritorial, juga lembaga pendidikan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182334/tni-ZtVo_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Sita Belasan Excavator dan Buldozer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181841/tni-Aku8_large.jpg
Pasukan Elite TNI Gelar Operasi Senyap di Perbatasan Timor Leste, Sejumlah Orang Disergap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181086/pangdam-OBRr_large.jpg
Gembleng Kadet, Pangdam Bukit Barisan: Tanamkan Cinta Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181065/pesawat-pzfb_large.jpg
Pilot A400M Bakal Jalani Latihan 30 Hari Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement