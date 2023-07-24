Terima Wejangan dari KPK, Menag Ungkap Peran Penting Keluarga untuk Cegah Korupsi

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau yang karib disapa Gus Yaqut bersama dengan jajaran Kementerian Agama (Kemenag) rampung dibekali penguatan integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini. Menurut Gus Yaqut, peran pasangan para pejabat negara sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Oleh karenanya, Gus Yaqut dan jajaran Kemenag mengajak para istrinya untuk menghadiri undangan KPK dalam rangka penguatan integritas, hari ini. Sebab, ia yakin, keluarga terutama istri merupakan faktor utama pejabat negara untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

"Kenapa kemudian keluarga diajak, pasangan diajak, istri diajak, saya kira ini juga menjadi penting untuk menjadi daya cegah atau rem buat para suami atau pasangannya yang menjadi pejabat agar tidak serakah," kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023).

Gus Yaqut mengingatkan kepada para pejabat Kemenag untuk tidak menerima pemberian apapun yang bukan haknya. Oleh karenanya, sebenarnya istri wajib mengetahui asal usul sumber keuangan suaminya. Agar, istri bisa menjadi pengingat bagi para suami untuk tidak serakah.