Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terima Wejangan dari KPK, Menag Ungkap Peran Penting Keluarga untuk Cegah Korupsi

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |14:33 WIB
Terima Wejangan dari KPK, Menag Ungkap Peran Penting Keluarga untuk Cegah Korupsi
Menag Gus Yaqut (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau yang karib disapa Gus Yaqut bersama dengan jajaran Kementerian Agama (Kemenag) rampung dibekali penguatan integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini. Menurut Gus Yaqut, peran pasangan para pejabat negara sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Oleh karenanya, Gus Yaqut dan jajaran Kemenag mengajak para istrinya untuk menghadiri undangan KPK dalam rangka penguatan integritas, hari ini. Sebab, ia yakin, keluarga terutama istri merupakan faktor utama pejabat negara untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

"Kenapa kemudian keluarga diajak, pasangan diajak, istri diajak, saya kira ini juga menjadi penting untuk menjadi daya cegah atau rem buat para suami atau pasangannya yang menjadi pejabat agar tidak serakah," kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023).

Gus Yaqut mengingatkan kepada para pejabat Kemenag untuk tidak menerima pemberian apapun yang bukan haknya. Oleh karenanya, sebenarnya istri wajib mengetahui asal usul sumber keuangan suaminya. Agar, istri bisa menjadi pengingat bagi para suami untuk tidak serakah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement