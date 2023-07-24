Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Industri Pertahanan Negara Kita Miliki Prospek yang Baik

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |14:50 WIB
Jokowi: Industri Pertahanan Negara Kita Miliki Prospek yang Baik
Jokowi ke Pindad (Foto: MPI)
A
A
A

MALANG - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebut negara-negara di dunia tengah kekurangan suplai peluru. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau produksi amunisi PT Pindad Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, pada Senin siang (24/7/2023).

"Di etiap kunjungan saya ke negara-negara lain, itu selalu ditanyakan mengenai yang berkaitan dengan barang ini, peluru. Dan sekarang dunia memang kekurangan peluru," kata Presiden Jokowi, sesuai kunjungannya di PT Pindad, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menangkap peluang PT Pindad untuk menambah produksi peluru dari sebelumnya memproduksi peluru sebanyak 275 juta butir peluru per tahunnya. Sebagai langkah awal pemerintah telah menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 700 miliar untuk memberikan stimulus ke PT Pindad, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Produksi Pindad untuk peluru ini sebanyak 275 juta peluru. Kemudian setelah kita beri PMN sebesar Rp700 miliar, produksi peluru meningkat menjadi 415 juta peluru jadi hampir dua kali lipat. Karena memiliki line tambahan dari PMN yang telah kami berikan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
