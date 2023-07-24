Menguak Asal Usul Naga, Makhluk Mitologi Terkenal yang Diyakini Nyata pada Zaman Dahulu

JAKARTA- Menguak asal usul naga,makhluk mitologi terkenal yang diyakini nyata zaman dahulu menarik untuk diulas. Seperti diketahui, naga dikenal dari Amerika, Eropa, India hingga China. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan kaya dalam berbagai bentuk.

Adapun, kata 'naga', pertama kali masuk ke bahasa Inggris pada abad ke-13, berasal dari bahasa Latin 'dracōnis' dan bahasa Yunani 'drakōns'.

Salah satu penggambaran paling awal menggambarkan naga sebagai ular raksasa dalam mitologi Timur.

Menguak asal usul Naga,makhluk mitologi terkenal yang diyakini nyata zaman dahulu menurut Scott G. Bruce dalam bukunya untuk “The Penguin Book of Dragons” menjabarkan naga dianggap seperti hewan mitos lainnya, terkadang berguna dan melindungi, di lain waktu berbahaya dan berbahaya.

Selain itu, di Eropa pada abad pertengahan, naga digambarkan sebagai makhluk dengan sayap dan ekor berduri seperti api yang bernapas. Secara umum, di Timur Tengah, ular berukuran besar dan mematikan acap kali dianggap sebagai lambang prinsip kejahatan.