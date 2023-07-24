Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menguak Asal Usul Naga, Makhluk Mitologi Terkenal yang Diyakini Nyata pada Zaman Dahulu

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |19:51 WIB
Menguak Asal Usul Naga, Makhluk Mitologi Terkenal yang Diyakini Nyata pada Zaman Dahulu
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Menguak asal usul naga,makhluk mitologi terkenal yang diyakini nyata zaman dahulu menarik untuk diulas. Seperti diketahui, naga dikenal dari Amerika, Eropa, India hingga China. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan kaya dalam berbagai bentuk.

Adapun, kata 'naga', pertama kali masuk ke bahasa Inggris pada abad ke-13, berasal dari bahasa Latin 'dracōnis' dan bahasa Yunani 'drakōns'.

Salah satu penggambaran paling awal menggambarkan naga sebagai ular raksasa dalam mitologi Timur.

Menguak asal usul Naga,makhluk mitologi terkenal yang diyakini nyata zaman dahulu menurut Scott G. Bruce dalam bukunya untuk “The Penguin Book of Dragons” menjabarkan naga dianggap seperti hewan mitos lainnya, terkadang berguna dan melindungi, di lain waktu berbahaya dan berbahaya.

Selain itu, di Eropa pada abad pertengahan, naga digambarkan sebagai makhluk dengan sayap dan ekor berduri seperti api yang bernapas. Secara umum, di Timur Tengah, ular berukuran besar dan mematikan acap kali dianggap sebagai lambang prinsip kejahatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/612/3034766/ayam_berkokok-GnvZ_large.jpg
3 Arti Ayam Berkokok Jam 1 Malam Menurut Primbon dan Mitos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/337/3022814/ramalan-prabu-jayabaya-tentang-banjir-bandang-menenggelamkan-pulau-jawa-mz8JoRqovY.jpg
Ramalan Prabu Jayabaya tentang Banjir Bandang Menenggelamkan Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/519/3019341/mata-air-bertuah-di-candi-sumberawan-malang-konon-bisa-sembuhkan-penyakit-hingga-naik-jabatan-dmEUxmqSg3.jpg
Mata Air Bertuah di Candi Sumberawan Malang, Konon Bisa Sembuhkan Penyakit hingga Naik Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/337/3016874/ramalan-ronggowarsito-berakhirnya-zaman-kalabendu-munculnya-pemimpin-bersenjata-dzikir-UOb6WSOWDv.jpg
Ramalan Ronggowarsito: Berakhirnya Zaman Kalabendu, Munculnya Pemimpin Bersenjata Dzikir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008800/rentetan-ramalan-jayabaya-dari-zaman-penderitaan-hingga-kemakmuran-j59uwvA6X3.jpg
Rentetan Ramalan Jayabaya dari Zaman Penderitaan hingga Kemakmuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/337/3004895/ramalan-jayabaya-menguak-20-misteri-tanda-tanda-kiamat-n2p9E3RsNi.jpg
Ramalan Jayabaya Menguak 20 Misteri Tanda-Tanda Kiamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement