Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: 35 Bencana Terjadi Sepekan, Pulau Jawa Mendominasi Karhutla

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |15:22 WIB
BNPB: 35 Bencana Terjadi Sepekan, Pulau Jawa Mendominasi Karhutla
BNPB ungkap bencana dalam sepekan (Foto: BNPB)
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 35 kejadian bencana terjadi dalam sepekan terakhir atau periode 17 hingga 23 Juli 2023. Di mana Pulau Jawa mendominasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Pasca kita mengalami periode hujan di kemarau setidaknya 2 minggu yang lalu, mulai dari minggu kemarin, mulai kita melihat signifikansi kembali dari Karhutla dan dominannya ada di pulau Jawa, yang berawal dari pembakaran sampah yang ditinggal kemudian menjalar. Ini juga menjadi perhatian kita,” umgkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing, Senin (24/7/2023).

Aam sapaan akrab Abdul Muhari mengungkapkan kejadian karhutla dalam sepekan terakhir sebanyak 20 kejadian atau 57% dari total kejadian bencana. “Kita lihat kebakaran hutan dan lahan sangat dominan, 20 kejadian atau 57%.”

“Meskipun tentu saja kalau kita lihat dari sisi yang terdampak langsung, kalau kita bicara kekeringan dan karhutla selama dia tidak menjalar ke pemukiman masyarakat, maka tidak ada masyarakat yang terdampak langsung seperti banjir. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat keterpaparan ketika masyarakat terkena asap itu juga sudah mempengaruhi tapi tidak berdampak secara langsung seperti kalau kita bicara banjir dan kekeringan,” jelasnya.

Aam mengatakan ketika fenomena regional yakni Madden Julian Oscillation (MJO) yang membawa awan-awan hujan berkurang, maka kejadian karhutla akan kembali terjadi di saat musim kemarau saat ini.

“Begitu fenomena regional ini lewat banjir mulai berkurang kembali lagi yang kita sampaikan sebelumnya bahwa ketika fenomena regional ini lewat, maka dia akan meningkatkan signifikansi dari kekeringan,” kata Aam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bencana Karhutla BNPB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/340/3177931/gempa_bumi-CAxV_large.jpg
114 Rumah dan Fasilitas Kesehatan Porak-poranda akibat Gempa M6,6 di Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/340/3157155/kebakaran_hutan-jdS5_large.jpg
BNPB: 16 Orang Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Lahan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112604/bnpb-pDCQ_large.jpg
Marak Bencana dalam Sepekan, BNPB: Cuaca Ekstrem Mendominasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/337/3093021/bnpb-XZNe_large.jpg
5 Orang Tewas Akibat Banjir Sukabumi, BNPB Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Debit Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/525/3080571/kepala_bnpb_kunjungan_ke_kabupaten_garut-aThu_large.jpeg
Kepala BNPB Dorong Progres Transisi Darurat Usai Gempa Bumi di Kabupaten Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3061865/keplala_bnpb_letjen_tni_suharyanto-Kp2N_large.jpeg
Topan Yagi Porak-porandakan Vietnam, BNPB Ingatkan Kemampuan Hadapi Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement