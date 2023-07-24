BNPB: 35 Bencana Terjadi Sepekan, Pulau Jawa Mendominasi Karhutla

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 35 kejadian bencana terjadi dalam sepekan terakhir atau periode 17 hingga 23 Juli 2023. Di mana Pulau Jawa mendominasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Pasca kita mengalami periode hujan di kemarau setidaknya 2 minggu yang lalu, mulai dari minggu kemarin, mulai kita melihat signifikansi kembali dari Karhutla dan dominannya ada di pulau Jawa, yang berawal dari pembakaran sampah yang ditinggal kemudian menjalar. Ini juga menjadi perhatian kita,” umgkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing, Senin (24/7/2023).

Aam sapaan akrab Abdul Muhari mengungkapkan kejadian karhutla dalam sepekan terakhir sebanyak 20 kejadian atau 57% dari total kejadian bencana. “Kita lihat kebakaran hutan dan lahan sangat dominan, 20 kejadian atau 57%.”

“Meskipun tentu saja kalau kita lihat dari sisi yang terdampak langsung, kalau kita bicara kekeringan dan karhutla selama dia tidak menjalar ke pemukiman masyarakat, maka tidak ada masyarakat yang terdampak langsung seperti banjir. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat keterpaparan ketika masyarakat terkena asap itu juga sudah mempengaruhi tapi tidak berdampak secara langsung seperti kalau kita bicara banjir dan kekeringan,” jelasnya.

Aam mengatakan ketika fenomena regional yakni Madden Julian Oscillation (MJO) yang membawa awan-awan hujan berkurang, maka kejadian karhutla akan kembali terjadi di saat musim kemarau saat ini.

“Begitu fenomena regional ini lewat banjir mulai berkurang kembali lagi yang kita sampaikan sebelumnya bahwa ketika fenomena regional ini lewat, maka dia akan meningkatkan signifikansi dari kekeringan,” kata Aam.