Bareskrim Akan Kembali Periksa Panji Gumilang dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menyatakan bahwa penyidik akan kembali memeriksa Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, dalam kasus dugaan penistaan agama.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan bahwa Panji Gumilang akan diperiksa kembali setelah penyidik melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Namun, Ramadhan belum memaparkan kapan jadwal pemeriksaan tersebut berlangsung. "Setelah pemeriksaan saksi dan ahli, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Dit Tipidum Bareskrim Polri sejauh ini sudah memeriksa 30 saksi di kasus dugaan penistaan agama Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.

"Sampai dengan saat ini telah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi sebanyak 30 saksi yang telah di BAP," ujar Ramadhan.

Diketahui, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang pada, Senin 3 Juli 2023.

Usai periksa Panji Gumilang, Dit Tipidum Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.