HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim: 10 Saksi yang Diperiksa Terkait TPPU Panji Gumilang Berasal dari Ponpes Al-Zaytun

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |15:39 WIB
Bareskrim: 10 Saksi yang Diperiksa Terkait TPPU Panji Gumilang Berasal dari Ponpes Al-Zaytun
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi terkait kasus dugaan TPPU Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, pada pekan ini.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyebut bahwa, 10 saksi yang diperiksa itu berasal dari Ponpes Al-Zaytun.

"(10 saksi) dari yayasan Al-Zaytun," kata Whisnu saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Menurutnya, rangkaian pemeriksaan tersebut akan mulai dilaksanakan pada esok hari, Selasa, 25 Juli 2023.

"Mulai besok," ujar Whisnu.

