BNPB: Tren Karhutla di Jawa Meningkat Selama 2 Pekan Terakhir

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan tren kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Jawa meningkat selama 2 minggu terakhir. Terbanyak ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing empat kejadian.

“Tren yang kita dapatkan di 2 minggu terakhir ketika kebakaran lahan ya, kita mungkin bukan kebakaran hutan, lebih kebakaran lahan terjadi di Pulau Jawa itu tadi terjadi di dekat pemukiman,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing, Senin (24/7/2023).

Aam sapaan akrab Abdul Muhari pun meminta agar tetap mewaspadai kejadian karhutla di Pulau Jawa. Pasalnya, selama ini kejadian karhutla sering terjadi di luar Pulau Jawa seperti di Sumatera ataupun Kalimantan. “Biasanya kita berbicara karhutla itu kita bicaranya Sumatera Kalimantan gitu ya karena gambut dan memang target-target untuk meminimalisasi potensi itu ada di Sumatera, luar Pulau Jawa.”

“Nah kalau kita lihat ini cukup Intens ya artinya Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada empat kejadian. Kemudian ada Kepulauan Riau, Aceh, dan Jawa Barat juga dua kejadian,” ungkap Aam.

“Artinya frekuensi kejadian per provinsi itu paling tinggi di Jawa sekarang, sudah bukan bukan Riau bukan Sumatera Selatan, bukan di Jambi tapi di Jawa, sangat mengkhawatirkan karena memang dekat pemukiman,” tambahnya.