HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Buru Pelaku Utama Kasus TPPO Penjualan Ginjal

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |15:53 WIB
JAKARTA - Bareskrim Polri bersama dengan Polda Metro Jaya saat ini sedang memburu pelaku utama kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) penjualan ginjal.

"Penyidik Polda Metro Jaya bersama dengan Bareskrim Polri masih terus melakukan pendalaman terhadap pelaku utama penjualan organ tubuh," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Dalam perkara ini, penyidik telah menangkap 12 orang dalam kasus TPPO penjualan organ ginjal tersebut. Dua dari 12 tersangka di antaranya merupakan oknum kepolisian berinisial Aipda M dan pegawai Imigrasi berinisial AH.

Aipda M yang diduga berusaha merintangi penyidikan dari Tim Gabungan Polri. Dia diduga menyuruh sindikat untuk menghilangkan barang bukti.

Seperti menyuruh tersangka membuang handphone dan berpindah-pindah tempat untuk mengelabui petugas.

