Dimutasi dari Pangdam Siliwangi, Putra Try Sutrisno Berpeluang Jadi Pangkostrad

JAKARTA - Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang terkena mutasi menjadi Wakil Komandan Kodiklat. Sebelumnya, ia merupakan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi.

Putra mantan Wapres Try Sutrisno ini menjadi Wadankodiklat sejak 17 Juli 2023. Jenderal bintang dua ini merupakan lulusan Akademi Militer dari kecabangan infanteri.

Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai bahwa karir Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo akan terus bergerak naik.

Dikatakannya, mutasi Mayjen TNI Kunto dari Pangdam Siliwangi menjadi Wakil Komandan Komando Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Wadankodiklatad), merupakan hal yang biasa. Meskipun di jabatan barunya, Mayjen Kunto tak memiliki tongkat komando.

"Dari rekam jejaknya, beliau tercatat pernah memimpin pasukan, satuan teritorial, juga lembaga pendidikan. Nah kalau kita lihat, promosi kepemimpinan di lingkungan TNI lazimnya memang memperhatikan pengalaman dan capaian setidaknya dalam tiga hal: tugas operasi, teritorial, pendidikan dan latihan," kata Khairul Fahmi saat dihubungi MNC Portal, Senin (24/7/2023).

"Berkaca dari situ, karir Jenderal Kunto saya kira masih akan bergerak naik," lanjutnya.

Tidak menutup kemungkinan, kelak Mayjen TNI Kunto bisa saja diproyeksikan menjadi salah satu kader pimpinan TNI di masa depan, atau menjadi Pangkostrad.