KPK Bakal Hadirkan Saksi Pengusaha Asal Yogya di Sidang Suap Proyek Jalur Kereta

JAKARTA - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menghadirkan saksi pengusaha asal Yogyakarta dalam sidang perkara dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.

Pengusaha asal Yogyakarta tersebut bernama M Suryo. Suryo bakal diperiksa sebagai saksi dalam rangka membuktikan dakwaan terdakwa Dion Renato Sugiarto.

"Iya, saksi-saksi yang mendukung akan dipanggil untuk membuktikan surat dakwaan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (24/7/2023).

Keterangan Pengusaha asal Yogyakarta tersebut sangat dibutuhkan untuk membuktikan dakwaan tim jaksa KPK. KPK juga bakal membongkar dugaan keterlibatan Suryo dalam perkara ini. Namun, KPK masih belum mengungkap jadwal pemeriksaan Suryo di persidangan Dion Renato Sugiarto.

"Mengenai waktunya nanti jaksa KPK yang akan agendakan sesuai kebutuhan strategi pembuktian," pungkas Ali.