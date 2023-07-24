Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Jokowi Temui TGB Bahas Dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |16:06 WIB
Relawan Jokowi Temui TGB Bahas Dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi menerima silahturahmi dan diskusi dengan relawan Jokowi yang saat ini berkomitmen mendukung Ganjar Pranowo pada Senin (24/7/2023) di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat. Pertemuan itu untuk membahas dukungan terhadap Bacapres Ganjar Pranowo dan meminta masukan dari TGB.

Kedatangan beberapa relawan Jokowi ini mendapat sambutan baik dari Ketua Harian dalam partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Dikatakan, gerakan dari relawan ini harus dimaksimalkan supaya dapat memberikan efek luar biasa. "Dapat memberikan efek yang besar bagi Pak Ganjar. Harus kerja keras," katanya.

Doktor Ahli Tafsir Alquran ini melanjutkan, para relawan harus mencari cara untuk mengenalkan Ganjar Pranowo di masyarakat. Memberikan pemahaman sepak terjang dari Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
