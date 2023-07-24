Kolaborasi Relawan Jokowi dan Perindo untuk Dukung Ganjar di Pilpres 2024

JAKARTA - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi menerima silahturahmi dan diskusi dengan Relawan Jokowi yang saat ini berkomitmen mendukung Ganjar Pranowo pada Senin (24/7/2023) di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat. Pertemuan itu untuk membahas dukungan terhadap Bacapres Ganjar Pranowo dan meminta masukan dari TGB.

"Jadi beliau datang untuk kita bersama-sama berdiskusi karena memang kami di Partai Perindo juga telah resmi mendukung mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024,"kata pria yang aktif dalam partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan bahwa partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu akan bergerak bersama dengan relawan untuk memperjuangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Mereka pun menyakini bahwa langkah tersebut guna mewariskan Indonesia ke arah lebih baik terutama untuk anak cucu bangsa di masa-masa yang akan datang.

"Kita akan berkolaborasi dalam ikhtiar perjuangan ini. Kami meyakini keberhasilan itu haruslah dengan kolaborasi dan kebersamaan semua penting dan berkontribusi untuk kesuksesan perjuangan, harapannya kita akan terus bertemu secara berkala,"ucap pria yang aktif dalam partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu.