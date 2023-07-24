Sadomasokisme yang Berujung Maut

PUBLIK baru saja digemparkan dengan kasus mutilasi di Sleman, Yogyakarta. Korbannya adalah salah seorang mahasiswa kampus swasta terkenal di Kota Pendidikan ini.

Belum terang benderang sesungguhnya motif dari mutilasi ini. Dugaan kuatnya, sang mahasiswa dibunuh oleh teman komunitasnya. Komunitas ini pun tergolong komunitas yang menyimpang.

Dari anasir awal, dugaan mutilasi ini, akibat kegiatan seks menyimpang yang disertai dengan kekerasan. Setidaknya ada kata kunci di sini: Pertama, seks menyimpang, karena diduga kuat sang mahasiswa dibunuh oleh dua rekan prianya. Kedua, kekerasan, karena ditengarai kemungkinan sang mahasiswa meninggal akibat hubungan seks yang disertai kekerasan.

Masalah menjadi makin runyam, ketika salah satu menjadi korban dan meninggal. Bisa jadi, mutilasi itu dilakukan untuk menutupi kejadian tersebut. Tak tanggung-tanggung, para pelaku juga berusaha sekuat tenaga untuk mengaburkan motif dan identitas korban seperti dengan memutilasi dan merebus jari jemari untuk menghilangkan sidik jari.

Polisi sejauh ini belum memastikan secara rinci apa yang sesungguhnya terjadi. Namun, tidak ada salahnya kita coba untuk mengulik mengenai praktik seks menyimpang yang disertai dengan kekerasan. Dunia literatur sering mengaitkan perilaku ini sebagai Sadomasokisme.

Sadomasokisme (dikutip dari Inna Fauziatal Ngazizah1, Maria Ulfa Fatmawati, 2020) merupakan perilaku kejam, ganas atau kasar, secara psikologi sadomasokisme merupakan kepuasan seksual yang diperoleh dengan menyakiti atau disakiti orang yang disayangi secara jasmani atau rohani.

Sadomasokisme pengertian lainnya adalah bentuk gangguan mental yang membuat penderitanya mendapatkan kepuasan saat menyakiti atau disakiti pihak lain (James Dominique, 1990).

Sadomasokisme memiliki dua pengertian yakni sadisme dan masokisme. Sadisme adalah bentuk penyimpangan seksual dengan mendapatkan kepuasan melalui penyiksaan yang diberikan kepada pasangannya. Sedangkan masokisme adalah bentuk kepuasan seksual dengan diterima kekerasan seksual yang diterimanya.