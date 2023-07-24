Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Jokowi Temui TGB, Ini yang Dibahas

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |16:43 WIB
Relawan Jokowi Temui TGB, Ini yang Dibahas
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah perwakilan Relawan Jokowi yang saat ini berkomitmen mendukung Ganjar Pranowo melakukan silahturahmi kepada Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi menerima silahturahmi dan diskusi pada Senin (24/7/2023) di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat.

Pertemuan itu untuk membahas dukungan terhadap Bacapres Ganjar Pranowo dan meminta masukan dari TGB.

Salah satu perwakilan relawan, Ketua Umum Forum Bhinneka Indonesia (FORBHIN), Karlina Puspa mengatakan bahwa kedatangannya kali ini bermaksud untuk mengundang TGB hadir untuk memberikan pembekalan dan arahan terhadap organ relawan nya.

"Saya ingin mengundang TGB bersilahturahmi dengan FORBHIN.

Nantinya akan dihadiri oleh 50 ketum relawan, mohon untuk pembekalan dan arahan dari bapak TGB,"ujar dia.

Halaman:
1 2 3
      
