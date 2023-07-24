Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menpora Terima Hadiah Rp162 Miliar di LHKPN, KPK: Direvisi Jadi Hibah Tanpa Akta

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |16:59 WIB
Menpora Terima Hadiah Rp162 Miliar di LHKPN, KPK: Direvisi Jadi Hibah Tanpa Akta
Pahala Nainggolan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengaku telah mengklarifikasi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo soal hadiah sebesar Rp162 miliar yang ada di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.

Dari hasil klarifikasi KPK, laporan hadiah Rp162 miliar yang tercatat di LHKPN Dito Ariotedjo sebenarnya merupakan hibah tanpa akta. Oleh karenanya, kata Pahala, Dito Ariotedjo bakal merevisi laporan hadiah yang ada di LHKPNnya menjadi hibah tanpa akta.

"Dan akhirnya disimpulkan dan beliau setuju bahwa beliau akan merevisi LHKPN-nya. Jadi, dari kategori hadiah diganti jadi hibah tanpa akta, karena saya terangin bahwa hadiah itu konotasinya gratifikasi pak," kata Pahala di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023).

"Kalau hadiah dari keluarga sebenarnya enggak, tapi daripada-daripada, yaudahlah diganti," sambungnya.

Pahala menerangkan, hibah di LHKPN sebenarnya tidak masalah jika tanpa dilengkapi akta. Sementara dalam LHKPN Dito Ariotedjo, ada beberapa harta yang merupakan hibah dari orang tua istrinya. Sementara, harta istri harus juga disertakan dalam LHKPN.

"Jadi, tidak benar kalau hibah itu harus pakai akta. Nah, dari beberapa yang disampaikan, ada beberapa sudah memang nama istrinya. Nah, LHKPN itu kecuali kita punya perjanjian pisah harta, tapi umumnya harta anak kita, istri kita, itu masuk di LHKPN," beber Pahala.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170495/erick-m5rY_large.jpg
Kabar Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora Menguat, Komisi X DPR Angkat Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168643/puteri-sUY6_large.jpg
Puteri Komarudin Buka Suara Usai Dikabarkan Jadi Menpora Pengganti Dito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/337/3053100/menpora-4erX_large.jpg
Menpora Turun ke Jalan saat Polisi Pukul Mundur Massa Pendemo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/337/2879727/asrorun-niam-sebut-indeks-pembangunan-pemuda-naik-jadi-modal-indonesia-emas-2045-ezzGzJkx59.jpg
Asrorun Niam Sebut Indeks Pembangunan Pemuda Naik Jadi Modal Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/337/2855472/pemerintah-akan-luncurkan-pelayanan-satu-pintu-perizinan-kegiatan-seni-dan-olahraga-TisnP4tJ5k.jpg
Pemerintah akan Luncurkan Pelayanan Satu Pintu Perizinan Kegiatan Seni dan Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/03/337/2840659/5-fakta-menpora-dito-diperiksa-kejagung-apa-yang-didalami-penyidik-QoMGxdPySS.jpg
5 Fakta Menpora Dito Diperiksa Kejagung, Apa yang Didalami Penyidik?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement