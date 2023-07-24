Temui TGB, Relawan Jokowi Bakal Buat Aplikasi Jaga Suara Ganjar di Pemilu 2024

JAKARTA - Sejumlah perwakilan Relawan Jokowi yang saat ini berkomitmen mendukung Ganjar Pranowo melakukan silahturahmi kepada Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi menerima silahturahmi dan diskusi pada Senin (24/7/2023) di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat.

Pertemuan itu untuk membahas dukungan terhadap Bacapres Ganjar Pranowo dan meminta masukan dari TGB.

Salah satu perwakilan relawan, Ketua Umum Rencang Ganjar Berjaya, Unggul Kurniawan mengatakan pihaknya akan membuat beberapa platform atau aplikasi untuk menjaga dukungan suara Ganjar di Pilpres 2024.

"Kita nanti bikin beberapa platform atau aplikasi yang istilahnya menjaga pada waktu pemilihan. Kita sudah punya sistem yang online untuk mengetahui update suara pada waktu itu,"tutur teman SMA Ganjar Pranowo ini.