Waketum Partai Perindo Minta Relawan Jokowi Kerja Keras untuk Ganjar Pranowo

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Boyke Novrizon meminta para relawan Joko Widodo (Jokowi) muncul secara konsisten di ruang publik untuk memberikan informasi mengenai sosok bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo.

Hal tersebut diungkap Boyke saat menyambut kedatangan relawan Jokowi ke Kantor DPP Partai Perindo untuk bertemu Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi.

"Ya bapak-bapak sebagai relawan Jokowi yang sudah teruji harus tampil konsisten," kata Boyke, Senin (24/7/2023).

Boyke mengatakan, peran relawan di lapangan sangat penting untuk memberikan informasi kepada khalayak mengenai sosok Bacapres Ganjar Pranowo. Namun, kata Boyke, penyampaiannya harus diolah dengan baik.

"Termasuk menggandeng media untuk menyampaikan pesan dari relawan," ucapnya.

Adapun perwakilan relawan Jokowi yang datang terdiri dari Karlina Puspa Ketua Umum Forum Bhinneka Indonesia (FORBHIN), La Ode Budi Ketua Umum Kibar Indonesia, Unggul Kurniawan Ketua Umum Rencang Ganjar Berjaya.

Muhanto Hatta Ketua Umum Ganjar Untuk Indonesia, Eko Teguh Ketua Umum Ganjar untuk Rakyat, Leles Sudarmanto Ketua Umum Kasmaran Ganjar, Soni Ketua Ukum Alumi UI Garda Pancasila.