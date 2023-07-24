3 Pesan Tersirat di Balik Kemeja Garis Hitam Putih Ganjar, Yusuf Lakaseng: Salah Satunya Politik Fashion

JAKARTA – Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo yang didukung Partai Perindo mengindikasikan akan menggunakan kemeja bermotif garis hitam putih untuk kampanye dalam Pemilu 2024.

Dalam beberapa kesempatan, Ganjar yang juga Gubernur Jawa Tengah ini beberapa kali mengenakan kemeja garis hitam putih tersebut dalam agenda blusukan.

Ketua DPP Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Partai Perindo, Yusuf Lakaseng mengatakan, ada tiga pesan yang tersirat dalam penggunaan kemeja bermotif garis hitam putih itu.

Pertama, kata Yusuf, desain ini adalah pemberian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini membuktikan bahwa tidak perlu lagi ditanya, sudah pasti Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar," kata Yusuf dalam keterangannya, Senin (24/7/2023).

Kedua, lanjutnya, filosofi dalam pilihan baju garis hitam tegas, tegak lurus secara vertikal, hitam, dan putih ini menunjukkan suatu karakter pemimpin yang lurus, berani tegas dan berpihak kepada kebenaran.

Ketiga, kemeja bermotif garis hitam putih untuk kampanye Ganjar dalam Pemilu 2024 bakal menjadi tren.