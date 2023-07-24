Cak Imin Keluarkan 6 Instruksi ke Seluruh Kader PKB Jelang 2024

SOLO - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengeluarkan enam perintah kepada seluruh kader untuk ditaati dalam menyongsong Pemilu 2024, saat Hari Lahir (Harlah) ke-25 PKB yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah.

Sekadar diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah ketua umum Parpol hadir dalam acara tersebut. Perayaan Harlah di Solo ini terasa istimewa karena bukan basis tradisional PKB.

Pertama, kata Cak Imin, kader PKB harus menjaga akar dan warisan perjuangan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari.

"Kader PKB agar merawat hubungan antara Islam dan negara, Islam dan pemerintahan, serta Islam yang menopan dan menginspirasi pembangunan bangsa," kata Muhaimin, Senin (24/7/2023).

Selanjutnya yang kedua, Cak Imin menekankan agar kader PKB turut andil dalam menjaga toleransi di Indonesia. Kader PKB harus jadi pelindung sesama manusia khususnya kaum minoritas.

“Ketiga, kader PKB harus bersetia pada kepemimpinan Jokowi hingga masa jabatannya sebagai Presiden RI berakhir tahun depan. Keempat, kader PKB bersama rakyat, mencari solusi masalah-masalah kerakyatan," ujarnya.